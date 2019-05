Familienfest auf Franklin-Gelände

Bunter Tag für die ganze Familie: Die MWSP lädt am Samstag, 11. Mai, zum Franklin-Fest. Ab 14 Uhr will man zusammen mit Gästen den neuen Platz Franklin-Field einweihen. Mittlerweile stehen dort Sitzgelegenheiten bereit, wurden Bäume gepflanzt und sind Sportflächen geschaffen. Auch die Blumenwiese wächst und gedeiht. Als Höhepunkt kündigt die MWSP, die in der Stadt die Konversion betreut, eine Elektro-Wegebahn an, mit der die Besucher am Samstag zu einer Rundfahrt über das Gelände aufbrechen können. Auf der zentralen Bühne sorgt die Grupo De Encontro für die musikalische Unterhaltung. Wer sich für Kunst begeistert, kann mit der Alfred Packer Company zu Kunstführungen aufbrechen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019