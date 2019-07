Familienfest in der Grünanlage

„Es füllt sich langsam“, wie ein Besucher um kurz nach Mittag bemerkte. Die lief Sport und Spiel am Wasserturm bereits seit einer Stunde, doch das kühle und durchwachsene Wetter sorgte für einen schleppenden Start: „Es hat auch was, dass es nicht so heiß ist wie letztes Jahr“ kommentierte Klaus das Wetter. Mit seinen zwei Töchtern Sabrina und Natascha kommt er jedes Jahr wieder auf das Fest. „Die beiden entdecken jedes Jahr eine neue Sportart, mal sehen, was es dieses Jahr wird.“ Auf die Frage, ob er selber auch Sport treibt, verwies er nur auf seine zwei Kinder: „Die halten mich auf Trab.“

Lautstarke Party

Und während es bei den einzelnen Sportvereinen noch verhalten ruhig angeht, ist an der Street-Dance-Bühne schon Party: Da ist kein Durchkommen mehr, ohrenbetäubende Beats vermischen sich mit Beifallsrufen junger Teenies. Wenn es nach der Lautstärke der Fans ginge, dann hätten Selina und Lisa gewinnen müssen: Ihr Fanclub war nicht zu überhören. „Ihr seid verrückt“, kommentierte eine Besucherin den frenetischen Jubel, der mit jedem Weiterkommen ihrer Stars noch lauter wurde.

Mannheims Sportbürgermeister Lothar Quast eröffnete das Sportfest rund um den Wasserturm. Quast hob besonders die vielen ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen hervor, ohne deren Engagement die vielfältigen sportlichen Aktivitäten in der Stadt gar nicht möglich wären. Sport und Spiel um den Wasserturm bildet zudem die Breite des Mannheimer Sports ab. Und das schon seit 30 Jahren: Das Fest hatte 2019 damit ein besonderes Jubiläum. Mehr als 40 Vereine, Gruppen und Sportschulen präsentierten sich und ihren Sport.

„Betreten der Grünanlagen verboten!“ steht auf den Schildern um den Friedrichsplatz, doch um die brauchte sich bei Sport und Spiel keiner kümmern. Die gepflegten Anlagen entpuppten sich als idealer Sportplatz. Der war beim Rasenschach genau so gefragt wie bei den Vorführungen der Taek-Won-Do-Schüler, die barfuß so manches dicke Holzbrett spalteten. Ebenso die fein geschotterten Wege, da ließen sich schnell Tor und Seitenlinien einzeichnen und das Hockeyfeld war fertig. Die Chance ließen sich einige Jungs nicht nehmen, besorgten sich Eishockeyschläger beim benachbarten Stand und trugen packende Spiele aus. Eine Betreuerin: „Auch für uns gelten die internationalen Fußballregeln.“

So fühlten sich die Spieler wie die Profis, als das inklusive Turnier angepfiffen wurde. Und die Menschen mit Behinderung zeigten, dass sie weit besser waren als die vermeintlichen Profis im Fernsehen und schossen Tore im Sekundentakt. In einem Spiel fielen gar 18 Tore. Timo avancierte bei dem Spiel zum Star der Tausendfüßler, er schoss den Ehrentreffer für seine Mannschaft.

Fechten, Modellbau, Schach, Volleyball, Turnen – nur um einige wenige zu nennen. Es wurde wirklich fast alles geboten, was Geist und Körper fit hält. An vielen Stationen konnten neue Disziplinen ausprobiert werden und so mancher Sportstar von morgen hatte bei dem Fest die erste Berührung mit seiner neuen Sportart. Aber auch Stars der Manege wurden gefeiert: Im Zirkuszelt beim Zirkus Paletti entdeckte beim Seillaufen oder Balancieren auf dem Ball so manch einer sein Talent.

Demo für den Radschnellweg

Auch auf den vier Bühnen rund um den Wasserturm wurden Stars geboren. Lauras Solo-Jazztanzeinlage zu Pink Cadillac begeisterte das Publikum auf der VR-Bank-Bühne. „Die tanzt, seit sie drei Jahre alt ist“, berichtet ihre Mutter. Ballett und Jazztanz liegen Laura ganz besonders, „und die wollte mal alleine Tanzen.“ Nach dem Soloauftritt tanzte sie mit ihrer Gruppe im Ballett. Auch demonstriert wurde bei Sport und Spiel, die friedliche Demonstration für den Radschnellweg Mannheim-Heidelberg gab eine kurze Präsentation ihres Anliegens.

Die Polizei schaute zu und hatte bei dem Fest nicht viel zu tun. Außer drauf zu achten, dass ihr keine Bälle an den Kopf fliegen. Ein Polizist jedenfalls hatte Glück: Die Streifenwagenbesatzung stand hinter dem MERC-Tor, als einer der Beamten von einem fliegenden Sportgerät am Kopf getroffen wurde. Glücklicherweise war es kein Hartgummipuck – sondern nur ein Tennisball.

