Familienfreundlich in der westlichen Unterstadt

Wie kann der Swanseaplatz in der westlichen Unterstadt aufgewertet werden? Die SPD Innenstadt/Jungbusch legt nun Vorschläge für die Umgestaltung des Areals in H-Quadraten vor. Dabei haben die Sozialdemokraten vor allem Kinder und Jugendliche im Blick.

Wie die Partei nun ankündigte, sind die Bürger eingeladen, diese und ihre eigenen Ideen in einer virtuellen Veranstaltung heute, Samstag, 31. Oktober, gemeinsam mit Boris Weirauch, Mitglied des Landtags, und Marko Andelic, Bezirksbeirat und Vorsitzender der SPD Innenstadt/Jungbusch, zu diskutieren.

„In der westlichen Unterstadt gibt es außer dem Swansea-Platz wenige Angebote für spielende Kinder. Für viele Familien in diesem Teil der Innenstadt ist der der Swansea-Platz ein wichtiger Sozialraum, in dem man sich trifft und die Kinder eine Möglichkeit haben sich auszutoben. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung, die der Swansea-Platz für Kinder und Familien in den Quadraten hat“, so Andelic. Als ein zentraler Ort in der westlichen Unterstadt könnte der Platz ein Begegnungsort für Jung und Alt sein. Im aktuellen Zustand wird er diesem Potenzial nicht gerecht.

Im Januar beschloss der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen, dass ein neuer Freiraumplan für den Swansea-Platz erstellt werden soll. Momentan arbeitet die Stadtverwaltung an diesem Plan. Bis Montag, 2. November, können hierfür noch Vorschläge eingereicht werden. Die Kernforderungen der SPD für den Swansea-Platz beinhalten attraktives Spielgerät, ausreichend Sitzgelegenheiten und Mülltonnen, einen fließenden Übergang von Gehweg zu Spielplatz zur Herstellung von Einsehbarkeit, eine stärkere Beleuchtung für die gesamte Nacht, die Installation einer Brunnenanlage und Grünflächen sowie den Erhalt des Stadtteilgartens.

