Familienkonzert als musikalischer Wegweiser für Junge

Schon als Kind spielte Benjamin Britten Bratsche. Als der Komponist später mal gefragt wurde, ob er nicht auch ein Stück für junge Leute schreiben könnte, in dem er die Instrumente des Orchesters vorstellt, sagte er sofort zu. Herausgekommen ist „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ (also auf Deutsch „Der Orchester-Wegweiser für junge Menschen“). Der wurde am Sonntag als erstes Familienkonzert der neuen Spielzeit vom Sinfonieorchester aufgeführt. Der nächste Termin ist am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr. Dann steht als zweites Familienkonzert „Georges Bizet und das Geheimnis der Kastagnetten“ auf dem Programm. Gedacht ist es wieder für Kinder ab fünf Jahren. Am 22. Dezember, 11 Uhr, folgt dann das Weihnachts-Familienkonzert „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. Bild: Ruffler

