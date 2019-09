Familienministerin radelt durch Stadtteil

Kaum ist Franziska Giffey in Mannheim eingetroffen, da wird ihr auch schon ein Ehrenamt angeboten. Am Zwischennutzungsprojekt „Alter“ am Alten Meßplatz lässt sich die Bundesfamilienministerin erklären, wie eine ungenutzte Fläche zum Raum für Sport und Kultur wurde. Man sei nur noch auf der Suche nach einer Schirmherrin, sagt Philipp Kohl vom Trägerverein. Ob das nicht etwas für sie wäre? „Das kommt ja jetzt überraschend“, antwortet Giffey lachend – aber sie wolle es sich überlegen.

Auf Einladung der Stadt ist die SPD-Politikerin am Dienstag in der Neckarstadt-West unterwegs. Dort zeigen Oberbürgermeister Peter Kurz und Bildungsdezernentin Ulrike Freundlieb ihr, wie die Stadt auf die zahlreichen Probleme im Quartier reagiert – und wo sie auf Hilfe angewiesen ist. Giffey gilt als Menschenfängerin. Nicht wenige in der SPD hätten sich gewünscht, dass sie auch als Parteivorsitzende kandidiert. Da sich die Freie Universität Berlin bisher aber noch nicht über die Zukunft ihres angezweifelten Doktortitels geäußert hat, wollte Giffey ihren Hut nicht in den Ring werfen. Zur Suche nach einer neuen Parteispitze sagt sie nur: „Wir haben ein gutes Bewerberfeld und ein klares Verfahren, auf das sich die Partei geeinigt hat. Jetzt sollte man der Partei auch die Zeit geben, die sie braucht.“ Ob sie denn ein Favoriten-Duo habe? Das will die Berlinerin nicht verraten.

Eng getakteter Terminplan

Ansonsten spricht sie viel Klartext – und fordert ihn ein: Wenn von „soziokulturellen Projekten“ oder „Empowerment“ die Rede ist, fragt sie, ob man das nicht verständlicher ausdrücken könne. Mit dem Rad geht es zum Neumarkt und zur Humboldtschule.

Vieles erinnere sie hier an Berlin, sagt Giffey. Nur den Schokoladengeruch kann sie nicht ganz zuordnen: „Ist hier irgendwo eine Kakao-Fabrik?“ Der Oberbürgermeister präsentiert Vorzeigeprojekte wie den Neumarkt-Kiosk oder die Nachmittagsbetreuung der „Neckarstadt-Kids“. Doch trotz aller Erfolge: Der Stadtteile brauche weiter Unterstützung. „Derzeit geht es fast nur noch um den Gegensatz zwischen Stadt und Land“, so Kurz. „Aber die größten sozialen Unterschiede gibt es in den Städten.“ Giffey bestätigt das und verspricht: „Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, den Kommunalpolitikern den Rücken zu stärken.“ Das Gute-Kita- und das Starke-Familien-Gesetz aus ihrem eigenen Ministerium hält sie für die richtigen Ansätze.

Ausreichende Kinderbetreuung zum Beispiel sei auch in den sogenannten Brennpunkten wichtig. Der Terminplan ist eng getaktet, für die vielen Gespräche bleiben immer nur ein paar Minuten. Zeit für den einen oder anderen Plausch nimmt sie sich trotzdem: Vor dem Bürgerhaus am Neumarkt spricht Giffey eine Gruppe älterer Herren an: „Guten Tag, ich bin Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin.“ Etwas verdutzt sehen die Herren aus. Dann sagt einer, er kenne sie aus dem Fernsehen – und frotzelt, das Jackett habe sie sich wohl von der Kanzlerin geliehen. Giffey nimmt das gelassen und lacht.

Sichtlich beeindruckt ist sie zum Schluss im Marchivum – vom Gebäude natürlich, aber auch von der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“, in der auch von den „Grenzen der Toleranz“ die Rede ist. „Das halte ich für ganz wichtig, auch wenn es ein ungemütliches Thema ist.“ Mit jungen Muslimen, die sich für religiösen Austausch und Demokratie einsetzen, macht sie noch schnell ein Foto, dann muss sie los. „Ich hätte noch so viele Fragen“, sagt Giffey – aber der Flieger nach Berlin wartet nicht.

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019