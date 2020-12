Familienpass liegt bereit

Er ermöglicht freien oder vergünstigten Eintritt in verschiedene Freizeiteinrichtungen – wenn sie denn nach dem Lockdown wieder öffnen: der Mannheimer Familienpass. Aufgelegt wird er einmal mehr für 2021. Seit wenigen Tagen kann die Neuauflage für das kommende Jahr bestellt werden. „Alle Mannheimer Familien mit Kindern unter 18 Jahren erhalten das Gutscheinheft unabhängig vom Einkommen“, so die Stadtverwaltung. Die Familienpässe können online über das Bürgerportal der Stadt (www.mannheim.de/buergerportal) angefordert werden. Der Familienpass werde dann mit der Post zugeschickt. Er kann aber auch persönlich in einem der Bürgerservices geordert werden.

Neu in 2021: Einen Teil der Angebote, zum Beispiel Eintritte in Bäder, können Jugendliche auf eigene Faust, ohne die Begleitung von Eltern, in Anspruch nehmen. Außerdem können in den Pass künftig zusätzliche Begleitpersonen eingetragen werden. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020