Familienplanung ist schwierig

Also sowohl berufstätig zu sein, plus noch ein Kommunalmandat, mit Sitzungen ohne Ende. Und dann noch zwei Kinder zu haben und die Betreuung ständig organisieren zu müssen. Da gibt es natürlich Kolleginnen, bei denen das gut klappt. Bei anderen aber wiederum nicht. Weil da beispielsweise die Familie nicht mitspielt. Wenn man dann noch Kommentare hören muss, wie „Wenn sie sich halt für so ein Mandat entschieden hat, dann ist das ihre Verantwortung, dann soll sie zusehen, wie sie das alles auf die Reihe bekommt.“

Das finde ich sehr schwierig, denn ich denke, das ist ein Demokratiedefizit. Wenn wir das auf allen Ebenen haben. Sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene. Und ja, auch im Bundestag. Dort haben wir im Schnitt 23 bis 30 Prozent Frauenanteil, und mitunter ist das eines der größten Probleme der Frauen, die politisch aktiv sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man damit um. Ich habe ja „zum Glück“ keine Kinder. Ich wüsste nicht, wie ich das geregelt bekäme. Ich bewundere die Kolleginnen, wie sie das alles schaffen. Dadurch ist es für Frauen immer eine größere Belastung, wenn sie politisch aktiv werden wollen. Das sehen wir ja in allen Parteien. Das hat sich natürlich innerhalb der letzten 20-25 Jahre gebessert. Aber nach wie vor ist es schwierig, Frauen für die Politik zu motivieren.

Größere Chancen für Mandate

Damit haben alle Parteien zu kämpfen. Und wir haben aktuell in Baden-Württemberg die Diskussion um das Wahlrecht für die Landtagswahlen. Dabei geht es darum, dass das bestehende Wahlrecht um ein Listenverfahren ergänzt wird, weil die Wahlforschung ergeben hat, dass so Frauen eine größere Chance haben, ein Mandat zu erhalten. Zudem soll bereits bei der Nominierung ein Mindestanteil an Kandidatinnen verbindlich vorgeschrieben werden. Da finde ich es interessant zu sehen, wie die konservativen Parteien mit solchen Vorschlägen umgehen und es so den Frauen erschweren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018