„Familienschicksale wachhalten – und ja nicht tabuisieren“

„Macht denn nur das Blut den Vater?“ , heißt es in Lessings „Nathan der Weise“. Wohl kaum. Häufig sind es Söhne, die dem Elternteil ihres Geschlechtes nachspüren. Aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedliche Weise. Darum geht es in einem Gespräch mit Jörg Watzinger und Bernd Leibowitz, beide Jahrgang 1955. Die Mittsechziger, einst Sitznachbarn im „Moll“, haben nach dem Abitur konträre Wege eingeschlagen. Gleichwohl verbindet sie, sich mit dem Vater nach dessen Tod intensiv auseinandergesetzt zu haben: Der eine schloss Lücken im Familiengedächtnis auf, der andere holte Familienzeit aus dem Gedächtnis.

Watzinger ist in Mannheim ein bekannter Name – schließlich war Karl Otto Watzinger erst Rechtsrat und von 1962 bis 1978 SPD-Bürgermeister in der Quadratestadt. Dass er wegen seiner politischen Haltung während des Nazi-Regimes erst im Gefängnis und danach drei Jahre in Dachau interniert war, wusste kaum jemand. Lange auch nicht der erst geborene Sohn Jörg:„Die KZ-Zeit hat er nicht verschwiegen, aber auch nie richtig davon erzählt.“ Es sollte Jahrzehnte dauern, ehe der Sohn begriff, dass der Vater auf Erinnerungen „einen Deckel machte“, diese aber in ihm rumorten.

Unsägliches blieb lange unsagbar

„Die Situation, Zeuge von Unmenschlichkeiten zu sein und nichts dagegen unternehmen zu können, hinterließ bei ihm ein Gefühl von Mitschuld“, ist Jörg Watzinger rückblickend überzeugt. Schon als Kind hat er gespürt, dass Unsägliches unsagbar und damit unausgesprochen blieb, dass sich der Vater mit Nähe und Berührungen schwer tat. Als der anerkannte Kommunalpolitiker nach der Pensionierung die gewonnene freie Zeit zum Recherchieren seiner beiden Bücher „Geschichte der Juden in Mannheim 1650 bis 1945“ und „Ludwig Frank. Ein deutscher Politiker jüdischer Herkunft“ in Archiven verbrachte, erlebte der Sohn, wie sich nach Fertigstellen der Manuskripte weggesperrte Erinnerungen vehement Bahn brachen. Plötzlich plagten den Vater Ängste, abgeholt und in jene berüchtigten Kältekammern gebracht zu werden, die einst in Dachau für medizinische Experimente dienten. „Was befindet sich hinter der für uns grauen KZ-Wand?“ Dieser Frage beschloss Jörg Watzinger nachzugehen, nachdem der Vater 93-jährig gestorben war. Der Webdesigner, der ursprünglich Indologie studiert hat, vertiefte sich nicht nur in einschlägige Literatur: Er traf sich mit anderen Nachfahren von NS-Opfern.

„Eine Offenbarung!“ Weil ihm klar wurde, dass verdrängte Traumata keineswegs mit ins Grab genommen, sondern an die nächste Generation weitergegeben werden. Jörg Watzinger, der in Mannheim eine Gruppe für Söhne, Töchter und Enkel von NS-Verfolgten gegründet hat, sieht darin mehr als einen Schutzraum für persönlichen Austausch. Gerade in Zeiten, da rechte wie rassistische Positionen an Zustimmung gewinnen, findet er wichtig, „keinen Schlussstrich zu ziehen“. Sein Plädoyer: Familien-Schicksale wach zu halten und „ja nicht zu tabuisieren“. Deshalb beschäftigt er sich auch mit der Mutter seines Vaters, die 1945 in der Psychiatrie starb.

Unterschiedliche Motivation

„Ich hatte eine ganz andere Motivation“, erklärt der Schulfreund Bernd Leibowitz, warum er das Buch „Fotografien meines Vaters“ geschrieben hat. Eigentlich wollte der Literaturwissenschaftler, der in der IT-Branche gelandet ist, für den Nachwuchs seine Wurzeln und Kindheit ausleuchten – zumal er 2019 im Nachlass viele Familienaufnahmen fand. Der jenseits der Neunzig verstorbene Vater mag kein spektakuläres Leben geführt haben, sinniert der Autor, „aber er hat einen Gedenkstein verdient“. In dem reich bebilderten und anschaulich geschriebenen Buch dürften viele ältere Leser die eigene Zeit wieder finden, insbesondere in der Ära des Wirtschaftsaufschwungs: Mobiliar in Gelsenkirchener Barock, Deko-Basteleien mit der Allzweckfolie „Decefix“, Quizshows als familiäres Samstagabendereignis vor dem Fernsehgerät, Zelturlaub auf dem Campingplatz - und als Verhaltenscredo ein mahnendes „Was sollen die anderen denken?“

NS-Verfolgung blitzt auf

Jörg Watzinger gehörte zu jenen Freunden, die Bernd Leibowitz ermutigten, das sehr persönliche und doch exemplarische Dokument zu veröffentlichen. Angesichts der eigenen Geschichte hat ihn besonders bewegt, dass auch in diesem Familienbuch NS-Verfolgung aufblitzt: Weil der Vater von Bodo Leibowitz aufgrund seiner rumänischen Herkunft keinen Ariernachweis erbringen konnte und ihn am „Lessing“ ein Latein-Lehrer als „Herrn Ausländer“ demütigte, meldete sich der 17-Jährige „freiwillig“ zur Marine – denn Eltern eines Frontsoldaten galten als Deutsche.

Auch wenn es zwischen den beiden Familien-Schicksalen wenig Berührungspunkte gibt, fällt auf: Väter früherer Generationen taten sich schwer, über Gefühle zu reden. Bernd Leibowitz schreibt: „Dass wir einander lieben, haben wir nie ausgesprochen – weder meine Geschwister und ich gegenüber dem Vater, noch er uns gegenüber. So etwas gehörte sich einfach nicht.“

