Familientag auf der Mess

Und los geht’s: Das Riesenrad darf bei keiner Mess fehlen. © Schaal

Nervenkitzel, Grusel, und Köstlichkeiten für jeden Geschmack – für viele Familien in und um Mannheim ist die Oktobermess auf dem Neuen Meßplatz ein Höhepunkt des Jahres. Nach der Eröffnung am Samstag lockt am Mittwoch der Familientag mit Sonderaktionen und Preisermäßigen in die Neckarstadt. Mehr als 150 Attraktionen und Buden haben sich in Position gebracht. Ob Riesenrad, Autoscooter oder Achterbahn, die verschiedensten Fahrgeschäfte laden zum Einsteigen ein.

Diesmal mit Achterbahn

Noch bis zum 13. Oktober geht’s rund, und zwar täglich von 13 bis 23 Uhr, vor dem Feiertag, aber auch freitags und samstags lassen es die Schausteller bis 23 Uhr krachen. Einen zweiten Familientag wird es am Donnerstag, 10. Oktober, auf der Mess geben. Am Freitag, 4., und am Freitag, 11. Oktober, sorgt jeweils ab 22 Uhr ein Feuerwerk für ein festliches Ambiente. Am Happy Monday, also immer montags, geht’s mit vielen Gutscheinaktionen ins Vergnügen. In diesem Jahr zum ersten Mal auf der Meile sind die Achterbahn „EuroCoaster“, die Geisterbahn „Ghost Adventure“ und die Go-Kart-Bahn „Monza-Piste“. Dagegen haben die Festzelte mit Speis und Trank längst Tradition. abo

