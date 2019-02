Fanprojekt gewürdigt

Eine besondere Auszeichnung erfährt das Fanprojekt Mannheim, das in Trägerschaft des Sportkreises Mannheim existiert, am Donnerstag. Nach den Kriterien des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit (NKSS) durch die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) wird der Mannheimer Einrichtung das Qualitätssiegel für Fanprojekte verliehen. „Dieses Qualitätssiegel soll die Qualität der Fanprojekte sichern, den Mitarbeitern Handlungssicherheit geben und zu gemeinsamen Standards in der Fanprojektlandschaft führen“, erklärt Martin Willig, Mitarbeiter des Fanprojekts Mannheim. Nicht zuletzt helfe es den Fanprojekten auch bei einer angemessenen Wahrnehmung ihrer Arbeit und stellt eine Auszeichnung dar, die fachlich und politisch anerkannt ist. Der Prüfprozess wird seit 2010 stetig weiter entwickelt und wurde für das Fanprojekt Mannheim ab Ende 2017 durchgeführt.

Um die Übergabe des Qualitätssiegels entsprechend zu feiern, lädt das Fanprojekt Mannheim am Donnerstag, 21.Februar ab 19 Uhr in die Jugendkirche Mannheim ein. Dort wird Jonas Gabler, Fanforscher von der „Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit“ einen Vortrag zum Thema „Arbeit der Fanprojekte“ halten, ehe das Siegel offiziell durch die KOS vergeben wird. wy

