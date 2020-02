Faschingslauf und Pinguine

Im Faschingskostüm über eine spiegelglatte Fläche flitzen oder mit lustigen Tierfiguren erste Schritte wagen: Unter dem Motto „Rauf aufs Eis in den Winterferien“ bietet das Eissportzentrum Herzogenried verlängerte Öffnungszeiten und zusätzliche Angebote an.

Am Rosenmontag, 24. Februar, gibt es von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, Runden auf dem Eis zu drehen. Zusätzlich wird in den Winterferien wieder der „Schlägerlauf“ angeboten. Hier haben die Eissport-Fans Gelegenheit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und dem schnellen Kufensport zu frönen. Jeder kann teilnehmen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf“ findet am 25., 27. und 28. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr statt.

Vor den Winterferien lockt zudem ein neues Angebot: Erstmalig bietet das Eissportzentrum einen Faschingslauf an. Am Altweiberfasching, 20. Februar, kann man sich von 15 bis 17 Uhr und von 20 bis 22 Uhr bei Partymusik für die heißen Faschingstage warmlaufen. Rein in die Faschingskostüme, Schlittschuhe an und rauf aufs Eis heißt die Devise. Damit die Veranstaltung ohne Zwischenfälle abläuft, werden Besucher gebeten, auf übergroße Hüte und größere Accessoires, die auf der Eisfläche hinderlich sind, zu verzichten. Neben dem Publikumslauf gibt es sonntags vor und nach den Ferien von 10 bis 13.30 Uhr gesonderte Eiszeit für Anfänger und Eltern mit Kindern. Kleinkinder können hier mit Eislaufhilfen, zum Beispiel in Form von lustigen Pinguinen oder Robben, den Kufensport „spielend” erlernen und haben großen Spaß dabei. Schlittschuhe können auch geliehen werden.

Die Eislaufsaison geht noch bis am 15. März 2020. Weitere Infos unter 0621/30 10 95. mai/red

