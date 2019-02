Fasnachter ziehen durch die Planken

Auch wenn noch an einigen Stellen gebaut wird – die Bauarbeiter stehen den Narren in den Planken nicht im Weg. Der sechstägige Fasnachtsmarkt findet dort ebenso ab „Weiberfasnacht“, 28. Februar, statt wie am Fasnachtssonntag, 3. März, der große Umzug. „Die Baustelle ist so gut wie beseitigt und wird fast nicht mehr spürbar sein“, sagte Bürgermeister Michael Grötsch bei der Vorstellung des Programms der „tollen Tage“. „Das kann wieder ein rundum gelungenes närrisches Treiben werden“, äußerte er sich überzeugt.

Gebaut wird, so ergänzte Thomas Sprengel, Chef der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim, noch vor P 1, O 2, O 4 und O 6. Die Arbeiten würden zwar nicht ganz eingestellt, da sie ja auch bis Anfang April fertig werden sollen, aber an Fasnacht „zurückgefahren“.

Die Fasnachter fühlen sich dadurch nicht gestört. „Der Fasnachtszug gehört einfach durch die Planken“, betonte Thomas Dörner, Präsident der Karnevalskommission. Der Zug startet am Fasnachtssonntag um 14 Uhr zwischen N 1 und C 1, führt dann durch die Kunststraße, um den Friedrichsplatz herum vorbei am Rosengarten und dann durch die Planken bis zur Auflösung bei E 1. Wo noch Baustelle ist, „werden wir abgittern und Ordner dort postieren“, kündigte Dörner an.

Kein Geld für Motivwagen

„Es war nicht ganz einfach, aber wir haben es gut hinbekommen, dass wir doch durch die Planken laufen können“, so der Präsident der Karnevalskommission. Ausdrücklich dankte er der Polizei, dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung sowie der Feuerwehr für die gute Kooperation. Wegen der Baustelle habe man allerdings die Zahl der Ordner erneut erhöhen müssen.

Stärkere Sicherheitsvorkehrungen als in den Vorjahren plane man indes nicht. „Es gibt keine konkrete Gefährdungslage, aber wir sind stets im engen Kontakt mit der Polizei“, sagte Dörner. Der Stadt dankte der Präsident, dass sie den Zuschuss für den Zug auf 80 000 Euro verdoppelt hat. Die werden ganz überwiegend für die Sicherheitsmaßnahmen benötigt. „Ohne diese Aufstockung des Etats könnten wir die Veranstaltung nicht bewältigen“, so Dörner. „Es ist ein klares Bekenntnis des Gemeinderats und der Stadt, dass sie den Fasnachtszug schätzt“, unterstrich Bürgermeister Grötsch, der Dörner für die „logistische Meisterleistung“ dankte. Immerhin werden zum Fasnachtszug 200 000 bis 300 000 Zuschauer am Straßenrand erwartet. Zudem wird er ab 14 Uhr wieder zwei Stunden vom SWR-Fernsehen live übertragen.

Finanzielle Unterstützung gibt es vom SWR aber für den Umzug nicht. „Das ist für die zwei Stunden kostenloses Programm“, sagte Dörner. Zugleich warb er um Verständnis, dass es in Mannheim kaum große Prunk- und Motivwagen gibt. „Bei uns läuft das nicht so professionell wie in Mainz, Düsseldorf oder Köln, das ist dort ein Gewerbe, hier nicht“, so der oberste Fasnachter. Es sei für die Vereine „immer schwieriger, die passenden Wagen zu kriegen“. Wenn eine Spedition etwa einen Sattelauflieger mit Fahrer zur Verfügung stelle, koste sie das 5000 Euro. „Der Fahrer ist, weil seine Wochenend-Ruhezeit unterbrochen wurde, danach erstmal blockiert“, so Dörner. Dazu mussten die Vereine mit ehrenamtlichen Helfern den Aufbau und die Dekoration herstellen.

Umso mehr freute sich der Präsident, dass der Zug wieder 99 Nummern – Musikzüge, Fußgruppen und Wagen – umfassen wird. Erstmals seit vielen Jahren ist wieder eine Schule dabei, die Humboldtschule.

