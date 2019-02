Fasnachtsmarkt: Das Riesenrad steht schon

Übermorgen geht’s los: Der sechstägige Fasnachtsmarkt beginnt an Weiberfasnacht, Donnerstag, 28. Februar und geht bis zum Kehraus am Fasnachtsdienstag. „Das kann wieder ein rundum gelungenes närrisches Treiben werden“, freut sich der zuständige Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) bei der Vorstellung des Programms für die tollen Tage in der Innenstadt. Höhepunkt ist dabei zweifellos der Fasnachtsumzug, der am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr mitten durch die Innenstadt läuft – Plankenumbau hin oder her. Ohnehin, so Thomas Sprengel von der städtischen Gesellschaft Event und Promotion, werden an den Baustellen vor P 1, O 2, O 4 und O 6 die Arbeiten an Fasnacht „zurückgefahren“. Die Narren fühlen sich nach Einschätzung der Karnevalskommission dadurch jedenfalls nicht gestört. red

