Fasnachtszug-Motiv aus den 1970ern

Unter der Überschrift „Fasnacht im Quadrat – eine kleine Fotoreise in die Vergangenheit“ hatten wir in der Dienstag-Ausgabe des „MM“ drei Foto-Scans veröffentlicht, die Motive von Fasnachtszügen aus früheren Jahren zeigte. „MM“-Leser Holger Matzat aus Ilvesheim hat die Original-Dias im Nachlass seines Vaters gefunden und gerätselt, aus welchen Jahren die Aufnahmen wohl stammen könnten. Zumindest ungefähr ist das nun für eines der Bilder geklärt: Leser Thomas Mendes identifizierte das Foto, stammt es doch aus seiner Nachbarschaft.

„Auf dem Bild oben rechts erkennt man unschwer die Augustaanlage mit Blick Richtung Osten“, erklärt er. „Im Hintergrund ist das Anwesen Augustaanlage 21-23, Ecke Mollstraße, zu sehen, in dessen Erdgeschoss sich heute die Firma ‘seyfarth einrichtungen’ befindet. Da das Haus erst im Jahr 1969 fertiggestellt wurde, kann das Bild also erst danach, wahrscheinlich in den 70ern, entstanden sein“, lautet Mendes’ Schlussfolgerung. Für diesen erhellenden Hinweis bedanken wir uns recht herzlich, und vielleicht haben andere Leserinnen und Leser ja noch einen entscheidenden Tipp, damit wir die Entstehungszeit der anderen beiden Aufnahmen ebenfalls klären können. scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.02.2021