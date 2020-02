Fassade durch Sturm beschädigt

Gitter vor dem Haupteingang am Friedrichsplatz, Gerüstbauer an der Fassade: Die Kunsthalle hat kurzfristig den Eingang an den Zugang des Jugendstilbaus in der Moltkestraße verlegt. Grund sind Sturmschäden an der Fassade des Neubaus.

Sie gehen aber laut Direktor Johan Holten nicht auf den Orkan „Sabine“ zurück, sondern auf Sturmböen in den folgenden Tagen und seien gerade erst entdeckt worden. Auslöser war, dass sich an der Rückseite des Neubaus, an einer für das Publikum nicht zugänglichen Stelle, eine der grauen Faserzementplatten löste und herunterfiel. Daraus schließe man, dass es zu „möglichen Beschädigungen“ an den Halterungen der Fassadenelemente gekommen sei. Dies müsse zunächst ein Gutachter von einem Gerüst aus prüfen. Bis dahin werde man den Eingang schließen – aus Sicherheitsgründen. Holten geht von „wenigen Tagen“ aus.

Bronzegewebe nicht betroffen

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, wollen aber jegliches Sicherheitsrisiko frühzeitig ausschließen,” so der Kunsthallendirektor. Durch die temporäre Verlegung des Haupteingangs sei ein barrierefreier Zugang nicht möglich. Das Restaurant „Luxx“ ist aber weiter erreichbar.

Die Betonwände der Kunsthalle sind mit einer Wärmedämmung versehen, darauf wurden die dunkelgrauen Faserzementplatten montiert. Nicht betroffen ist aber das aufwendige, in verschiedenen Bronzetönen schimmernde Metallgewebe, das die Fassade im Abstand von 1,10 Metern komplett umhüllt und zeitweise in der Bürgerschaft sehr umstritten war. Das filigrane Netz aus Drähten und Rohren, auch „Mesh“ genannt, ist an der Dachkante und einer Bodenverankerung festgezurrt. Dieses Geflecht sei vielmehr „stabil und fest“ und nicht betroffen von den Sturmschäden, versichert Joan Holten: „Das hat eher wie ein Segen gewirkt,“ ist der Direktor überzeugt. pwr

