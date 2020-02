Fassade mit Nistkästen

So sollen die Wohnhäuser auf Franklin nach Fertigstellung aussehen. © RVI

Im neuen Stadtteil Franklin wird an beinahe allen Stellen gebaut, nun steht ein weiterer Immobilienentwickler kurz davor, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Das Unternehmen RVI aus Saarbrücken hat mit der Vermarktung seines ersten Wohnhauses „Balance“ begonnen, das bis 2027 um vier weitere Wohn- und Gewerbeobjekte ergänzt und einmal zur „New Franklin City“ werden soll.

Auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Grundstück in der Thomas-Jefferson-Straße entstehen zwei ineinander verschränkte, L-förmige Gebäude mit Platz für 100 Wohnungen im Ein- bis Vierzimmerbereich (zwischen 36 und 101 Quadratmeter). Das Gebäude nach außen erhält eine Holzfassade, die Wände zum Innenhof werden mit Kletterpflanzen begrünt. An der Fassade werden Nistkästen für Vögel aufgehängt, um „die Naturverbundenheit des Projekts zu unterstreichen“, so das Unternehmen.

Der Zugang zu den Wohnungen erfolgt über sogenannte Laubengänge, die mit dem Aufzug zu erreichen sind. Im Erdgeschoss gibt es barrierefreie Wohnungen. Die Tiefgarage wird nur 80 Stellplätze bieten. Das sei eine Vorgabe der Stadt, sagt eine RVI-Sprecherin, um das moderne Mobilitätskonzept auf Franklin, das auf öffentlichen Nahverkehr, Car- und Bikesharing setzt, zu unterstützen. Für Fahrräder gibt es 200 Abstellplätze. Laut der Sprecherin liegen die Quadratmeterpreise zwischen 4400 und 5500 Euro. Baubeginn soll im dritten Quartal dieses Jahres sein, Fertigstellung in zwei bis drei Jahren. RVI investiert 37,8 Millionen Euro in das Projekt. cs

