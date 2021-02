Mannheim.Drei Personen sind am Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt durch herabstürzende Fassadenteile verletzt worden, zwei davon erlitten schwere Kopfverletzungen. Wie die Polizei meldete, ereignete sich der Vorfall im Quadrat Q7, 20. Die Teile, die hauptsächlich aus Kacheln und der Betongrundierung bestanden, lösten sich zwischen dem vierten und fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Teile bei starkem Wind gelöst.

Die Schwerverletzten wurden nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in Kliniken in Mannheim und Heidelberg eingeliefert. Über den weiteren Gesundheitszustand der beiden Personen lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor, teilte die Polizei weiter mit. Eine leichtverletzte 19-jährige Frau sei am späten Samstagabend aus einer Klinik entlassen worden. Sie habe sich eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden zugezogen.

Durch die herabfallenden Fassadenteile wurde die Markise eines im Erdgeschoss gelegenen Restaurants zerstört. Laut Feuerwehr ereignete sich der Vorfall gegen 13.45 Uhr. Das Technische Hilfswerk Ladenburg stellte einen Bausachverständigen, der die Fassade nach weiteren Gefahrenquellen in einer ersten Besichtigung begutachte. Der entstandene Schaden ließ sich von der Polizei noch nicht abschätzen.

Die Fressgasse war für den Fahrzeugverkehr zwischenzeitlich voll gesperrt.

❗Achtung - #Großeinsatz Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in der Mannheimer Innenstadt ❗

In #Mannheim, im Qudrat #Q7 ist ein Teil einer Hausfassade abgerissen und herabgestürzt, mehrere Menschen wurden dabei #verletzt. #Fressgasse ist #gesperrt! Besser weiträumig umfahren! pic.twitter.com/qLJcadekEw — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) February 13, 2021

Die Polizei war mit einem Aufgebot von 20 Beamten vor Ort. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte Spuren. Ebenso war der Rettungsdienst mit 20 Sanitätern der Johanniter Unfallhilfe sowie die Mannheimer Berufsfeuerwehr mit 30 Kräften im Einsatz. Aufgrund von Paralleleinsätzen seien zur Unterstützung der Einsatzkräfte sowie zur Besetzung der Feuerwachen zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet alarmiert worden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Info: In einer ersten Meldung der Polizei war von fünf Verletzten die Rede. Diese Zahl wurde seitens der Behörde nach unten korrigiert.

