Fast 100 Millionen Euro Verlust bei Ämtern und Tochterfirmen

Nur 45 Minuten sind dafür vorgesehen, hinter verschlossenen Türen: Ehe sich am Dienstag der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung trifft, soll zuvor nichtöffentlich der Hauptausschuss zusammenkommen. Dann will die Stadtspitze erstmals drastische Zahlen vorlegen, die dieser Redaktion vorab bekannt geworden sind. Danach fehlen allein in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie bei städtischen Ämtern, Eigenbetrieben und Gesellschaften nahezu 100 Millionen Euro in den Kassen – nicht gerechnet die Steuerausfälle sowie steigende Kosten.

Die Stadtparks gesperrt, die Straßen und damit auch die Parkhäuser ebenso leer wie die Stadtbahnen, die Schwimmbäder geschlossen, keine Veranstaltungen im Rosengarten – all diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich auch massiv auf die städtischen Einnahmen ausgewirkt.

Im Etat der Stadt selbst fehlen etwa die entgangene Pacht für das Maimarktgelände, weil der Maimarkt abgesagt wurde, die Eintrittsgelder von Schwimmbädern, Gebühren von Musikschule und Bibliotheken oder von Parkhäusern, die direkt der Stadt gehören, sowie die Kindergartengebühren. Das sind nach einer ersten, vorsichtigen Schätzung sechs Millionen Euro – und kann noch höher werden, je länger etwa Schwimmbäder nicht öffnen dürfen.

Weitere 3,6 Millionen Euro werden deshalb nicht eingenommen, weil die Politessen weniger Strafzettel schreiben – durch das geringere Verkehrsaufkommen, aber auch andere Schwerpunkte: Die Streifen des Ordnungsdienstes haben den Schwerpunkt auf die Einhaltung der Corona-Regeln gelegt. In der Summe sind ebenso geringere Verwaltungsgebühren, da die Bürgerdienste weniger frequentiert wurden, oder der Verzicht auf Säumniszuschläge eingerechnet. Die hat die Stadt nicht erhoben, um in der Krise den Leuten entgegenzukommen. 9,6 Millionen Euro fallen insgesamt in die Kategorie „Mindererträge“ bei der Verwaltung direkt.

Hoffnung auf Zuschüsse

Deutlich höher fallen die roten Zahlen bei den städtischen Gesellschaften aus. An erster Stelle steht dabei das Universitätsklinikum, das ohnehin schon länger in den roten Zahlen steckt. Nun kam das Virus dazu – und damit einerseits Mehrkosten für Schutzausrüstung, zusätzliche Beatmungsgeräte oder Container für den Diagnose-Stützpunkt, andererseits die leeren Betten durch die Absage aller planbaren Operationen. Der Klinik-Verlust wird daher auf „50 bis 80 Millionen Euro“ beziffert – 50 Millionen Euro in diesem, weitere 30 Millionen im nächsten Jahr. Das wird dann weniger, wenn Bund oder Land den Krankenhäusern noch, wie von der Stadt gefordert, Geldspritzen verpassen.

Auch beim Öffentlichen Personennahverkehr hofft man auf Zuschüsse von Bund und Land zu den Mehrkosten durch das Coronavirus. Als das öffentliche Leben im März massiv heruntergefahren wurde, brachen auch Fahrgeldeinnahmen in großem Stil weg. Die Rhein-Neckar-Verkehr hielt aber dennoch mindestens 60 Prozent des Angebots aufrecht, damit die Leute ihre Arbeitsplätze erreichen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind – und sie fuhr auch mit größeren Fahrzeugen, damit der Abstand eingehalten werden kann. 30 Millionen Euro Defizit verursachte das bei der RNV, die von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen getragen wird. Auf die Quadratestadt entfällt dabei ein Anteil von 18 Millionen Euro.

Parks und Rosengarten fehlt Geld

Hinzu kommen viele weitere Tochterfirmen der Stadt, bei denen ein erheblicher Teil der Einnahmen weg-bricht. Beim Rosengarten etwa sind das fünf bis acht Millionen Euro – je nachdem, ob dort schon ab September oder eher später wieder Veranstaltungen stattfinden. Bei den Stadtparks fehlen 2,6 Millionen Euro – an Eintrittsgeldern, Pacht der Gastronomie oder fehlenden Mieteinnahmen vom Baumhain.

Der Rhein-Neckar-Flugplatz rechnet mit einem Defizit von 1,4 Millionen Euro, den Städtische Parkhausbetrieben fehlen rund vier Millionen Euro. Nur Einnahmen von den Wochenmärkten hat derzeit die Event und Promotion (EPM): Keine Feste und Vermietungen von Plätzen, keine Mess’ und kein Stadtfest, komplett leere Werbeflächen – das addiert sich auf ein Minus von 800 000 bis eine Million Euro. Noch nicht eingerechnet ist dabei, dass die Stadt ja als Entschädigung für die Gastronomen auf die Miete für Außengastronomie verzichten will. Auch die vereinnahmt sonst die EPM. In der Summe bedeutet dies alles bei den städtischen Tochtergesellschaften ein Defizit von 88 Millionen Euro – mindestens.

