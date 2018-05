Fast 300 000 Euro Feuerschäden

Anzeige

16 Vorfälle, 292 000 Euro Schaden – das ist die Bilanz der Brandserie in Kleingartenanlagen seit Anfang 2016. Auch diese Zahl veröffentlichte das Innenministerium auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch. Die Taten spielten sich in den Anlagen im Hallenweg, in der Feudenheimer Straße, Dudenstraße, Neustadter Straße sowie in den Straßen Zum Herrenried, An der Kammerschleuse und vor allem In der Au ab. Der letzte der Fälle ereignete sich am 24. Januar In der Au, Schaden: 20 000 Euro. Der höchste Einzelschaden (60 000 Euro) datiert vom 29. November 2017. Damals brannte ein Gartenhäuschen in der Anlage an der Feudenheimer Straße. Auch in dieser Brandserie ermittelt die Kripo. stp