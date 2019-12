Fast schon ausverkauft - Mannheim im Feuerwerk-Rausch

„Wir hatten es ehrlich schlimmer erwartet“, so der Feuerwerker Marcel Peters von der Firma Pyrotechnik im Quadrat. Nachdem die Deutsche Umwelthilfe vor wenigen Monaten ein generelles Verbot des Silvesterfeuerwerks in zahlreichen Großstädten etablieren wollte, darunter auch in Mannheim und Ludwigshafen, diskutieren und streiten Ministerien, Organisationen und auch viele Bürger über den Sinn des

...