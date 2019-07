„Fast wie ein Medizinstudium“

Ursprünglich wollte Charlotte Borgelt Kinderärztin werden. Als eine Freundin ihr vom gesundheitswissenschaftlichen Zug an der Helene-Lange-Schule (HLS) in der Mannheimer Oststadt erzählte, musste die Heidelbergerin nicht lange überlegen: Nach ihrem Realschulabschluss an der Johannes-Kepler-Schule wechselte sie in die Quadratestadt.

Jetzt hat sie das Abi in der Tasche, doch ihr Ziel ist ein anderes. Während der vergangenen drei Jahre „habe ich gemerkt, dass ich in Biologie nicht ganz so gut bin“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Deshalb disponiert die 19-Jährige um – und strebt einen Beruf an, in dem sie Umweltschutz mit ihrem Faible für Englisch kombinieren kann.

Der gesundheitswissenschaftliche Zug – er bietet eine von vier Möglichkeiten für junge Erwachsene, sich auf dem Weg zum Abitur beruflich zu orientieren. Daneben setzt die HLS biotechnologische, ernährungswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Schwerpunkte. Das entsprechende Profilfach fordert die Schüler mit sechs bis sieben Wochenstunden und der schriftlichen Abiturprüfung.

Ganz schön hart war das, meint Marko Mitkovic. Eine unglaubliche Menge an Stoff „mussten wir in sehr kurzer Zeit lernen“, blickt der 18-Jährige zurück. Von den zwölf Lehrplaneinheiten im Bereich Gesundheit und Pflege seien acht abiturrelevant gewesen, für jede Einheit seien 200 bis 600 Seiten durchzuarbeiten gewesen. Seine Prüfungsthemen waren dann Bewegung, Atmung sowie Reproduktion und Genetik.

Auch Marko Mitkovic wechselte von der Realschule (in Feudenheim) auf die Helene-Lange-Schule, empfohlen hatte ihm das die Arbeitsagentur. Wie Charlotte Borgelt wird er aber nicht in die Gesundheitsbranche gehen. Stattdessen möchte er ab September Wirtschaftsingenieurwesen studieren.

Arbeiten mit Tablet

Bevor man das Profilfach Gesundheit wähle, „sollte man sich bewusst sein, dass es sehr anspruchsvoll ist“, betont Charlotte Borgelt. Aber trotz „unfassbar viel Stoff“ seien „die Stunden nie langweilig und trocken“ gewesen: „Es hat super viel Spaß gemacht.“ Sehr geholfen hat ihr auch, dass jeder Schüler einen Tablet-Computer zur Verfügung hatte: „Wir konnten viel damit arbeiten und nachschlagen“, freut sich die 18-Jährige. Und es sei deutlich weniger Papier produziert worden: „Ohne den iPad wären sehr viele Bäume draufgegangen.“

Ihren Wechsel auf die HLS hat die die Heidelbergerin nicht bereut. Die Abiturientin ist sich sicher, dass sie in Zukunft vom Profilfach Gesundheit in allen Lebensbereichen profitieren kann. „Wir haben so viele verschiedene Krankheitsbilder durchgenommen“, jetzt weiß die 18-Jährige, „wie man sich richtig verhält“.

Marko Mitkovic sieht das genauso und kann vieles besser einschätzen als zuvor, zum Beispiel Rückenschmerzen. Für eine Präsentation hat er einen Bandscheibenvorfall analysiert, von der Therapie über Rehabilitation und Physotherapie bis hin zu professioneller und Selbstpflege. „Wir haben die ganzen drei Jahre über mikroskopiert“, geht Charlotte Borgelt auf weitere praxisbezogene Unterrichtseinheiten ein: „Zum Beispiel konnten wir beobachten, wie sich verschiedene kranke Zellen entwickeln.“

Sehr interessant fand es die Abiturientin auch, mehr über frühkindliche Entwicklung zu erfahren – und anhand von Puppen zu lernen, wie Babys gewickelt, gehalten, gefüttert und gebadet werden. Und schließlich bot auch das Sezieren innerer Organe (vom Schwein) interessante Einblicke in die Funktionsweise von Darm, Magen oder Herz. Zum Teil könne man sich den Unterricht „wie ein Medizinstudium im ersten Semester“, vorstellen, sagt Marko Mitkovic.

Dass die beiden in beruflicher Hinsicht dem Gesundheitsbereich den Rücken kehren, ist nicht unbedingt typisch. Relativ viele Mitschüler behielten diese Richtung bei, erzählt der 18-Jährige – und wollten zum Beispiel Krankenschwester werden oder ins Gesundheitsmanagement gehen.

