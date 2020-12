"Fast wie eine Geisterstadt": Polizei zeigt Präsenz und kontrolliert Ausgangssperre in Mannheim

Gegen 21 Uhr leeren sich am Freitag die Straßen in der Mannheimer Innenstadt. Polizeiautos fahren über die Planken, nur noch vereinzelt sind Menschen unterwegs. Die Beamten sind durch die Nacht hinweg im Einsatz, um auf Verstöße gegen die in der Quadratestadt ausgesprochene nächtliche Ausgangssperre aufmerksam zu machen.

Mit stationären Kontrollen werden zahlreiche Fußgänger und der

