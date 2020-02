Fasten als Buße

Verstummt sind der Ruf „Monnem Ahoi“ und das närrische Fastnachtstreiben. Seit Aschermittwoch machen wir uns 40 Tage lang durch die Fastenzeit (die sogenannte vorösterliche Bußzeit) auf – hin zum höchsten Fest, das wir Christen haben: dem Osterfest, der Auferstehung Jesus Christi. Ich denke, es ist gut, dass wir uns eine so lange Zeit darauf besinnen und vorbereiten. Denn nur so können wir dann gut auf Ostern zugehen.

„Kehre um, Mensch, solange du noch Zeit dazu hast!“ Dieser Aufruf zur Umkehr, der uns in der Bibel begegnet, erhält eine ganz besondere Dringlichkeit, weil wir daran erinnert werden, dass wir uns nicht ewig damit Zeit lassen können. Denn unser Erdenleben ist begrenzt – und manch einer hat schon gemerkt: Es geht vorbei wie im Flug. Darum sollten wir die Zeit nutzen, um das Gute zu tun und das nicht so Gute zu lassen.

Eine tröstliche Botschaft

Jesus hat uns darauf hingewiesen, dass wir dabei keinen Anlass haben, ein trauriges oder gar saures Gesicht zu ziehen und Trübsal zu blasen – so ist es im Matthäus-Evangelium überliefert. Warum nicht? Die Botschaft von der Umkehr, von Reue und Buße ist für uns Christen eine Frohbotschaft, eine tröstliche Botschaft.

Jesus sagt auch: Jeder, egal, wo er gerade steht, kann einen neuen Anfang machen. Gott wartet auf einen jeden, und er ist bereit, einen jeden anzunehmen, der sich ihm zuwendet und einen Schritt auf ihn zugeht. Die vorösterliche Bußzeit lädt uns dazu ein: Ergreift die Chance, euch mit Gott zu versöhnen und eurem Leben eine neue Richtung zu geben! Wenn man dieser Einladung folgt, ist das Wichtigste dabei der eigene Vorsatz, der innere Entschluss:

Ja, ich will neu anfangen.

Ja, ich will wieder bewusster mit Gott leben.

Ja, ich will mich auf das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus vorbereiten.

Verhalten auf dem Prüfstand

Dabei helfen kann uns zum Beispiel das Fasten, was nichts anderes heißt, als sich einmal einen Verzicht aufzuerlegen. Als Erstes denken da viele ja an die leiblichen Genüsse, auch um eine schlanke Linie zu bekommen. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, das im Hinblick auf Gott zu sehen: Als Zeichen der Buße, des guten Willens – in der Gewissheit, dass Gott auch das sieht, was wir im Verborgenen tun.

Also: Das könnte weniger essen heißen, Verzicht auf Fleisch, auf Alkohol, auf Süßigkeiten. Vielleicht aber auch einmal die Frage: Wo habe ich mir ein Verhalten angewöhnt, das nicht in Ordnung ist und das ich jetzt einmal sein lassen will? Gerade im Hinblick auf meine Mitmenschen? Als Maßstab dafür können wir uns an das Wort Jesu erinnern: „Wie ihr gebt, so wird auch euch gegeben; mit dem gleichen Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugeteilt werden.“

Forderung und Chance zugleich

Zugegeben: Das klingt alles sehr theoretisch – aber diese Gedanken in die Praxis umzusetzen, das muss jeder für sich selbst tun. Und zwar so, dass es gut und auch machbar für jeden selbst ist. Die Fastenzeit ist eine Zeit, die etwas von uns Menschen fordert – aber viel mehr noch: Sie ist eine große Chance, nämlich die Chance zur religiösen und zur menschlichen Erneuerung.

Ich bin der festen Überzeugung: Wir können gar nichts Vernünftigeres und Sinnvolleres machen, als diese Chance zu ergreifen. Sind Sie dabei?

Diakon Jörg Riebold

Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020