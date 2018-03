Fasten oder nicht

Anzeige

Wir befinden uns mitten in der christlichen Fastenzeit. Es sind noch vier Wochen bis Ostern. Wie halten Sie es mit dem Fasten? Gibt es in diesem Jahr etwas, das Sie fasten?

In der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Mannheim haben wir uns in dieser Woche zu Beginn unserer Sitzung über unser persönliches Fasten ausgetauscht. Fast jede und jeder aus den verschiedenen christlichen Kirchen fastet, auch wenn die Form sehr unterschiedlich ist. Ebenso unterscheiden sich die Beweggründe dazu sehr stark.

Die Beweggründe

Der eine fastet aus einem Gefühl der Freiheit heraus. Er will sich nicht bestimmen lassen von seinen Gewohnheiten und verzichtet deshalb ganz bewusst auf etwas, was sonst zum Tagesablauf gehört. Das ist vermutlich eine häufige Art des christlichen Fastens, die sich durch den Verzicht auf etwas ganz Bestimmtes wie z.B. Süßigkeiten, Kaffee oder Autofahren ausdrückt.