Fastenbrechen als Fest der Gemeinsamkeiten

„Wenn etwas zuverlässig und gewohnt zu uns kommt, neigen wir oft dazu, es als selbstverständlich zu betrachten – doch ich wünsche mir, dass wir uns immer im Klaren darüber sind, wie wunderbar das sein kann, wenn wir als Gläubige Feste gemeinsam feiern.“ Es waren kraftvolle Worte des evangelischen Stadtdekans Ralph Hartmann, der das traditionelle Fastenbrechen als Sprecher des Mannheimer Forums der Religionen zu etwas Besonderem machte. Denn zum zehnjährigen Jubiläum des Arbeitskreises Islamischer Gemeinden in Mannheim (AKIG) hatte sich die Stadt, die sonst den Einladungen der Muslime folgt, erstmals als Gastgeber gezeigt, um „ein besonderes Zeichen der Verbundenheit“ an die 13 sunnitischen Mitgliedsgemeinden zu senden.

Vorbild über die Region hinaus

Ramadan Der Ramadan (deutsch: „der heiße Monat“) ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders und gilt als Fastenmonat. Nach islamischer Auffassung wurde im Ramadan der Koran auf die Erde hinabgesandt. Die Muslime, sofern volljährig sowie körperlich und geistig dazu in der Lage, sollen fasten. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Schwangere, Stillende sowie Kranke. Sie müssen die Fastentage nachholen, sobald sie dazu körperlich wieder fähig sind. Gefastet wird täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Danach darf gegessen und getrunken werden. Der Ramadan 2018 dauert noch bis zum 14. Juni und endet mit dem sogenannten „Zuckerfest“, dem großen Fest des Fastenbrechens. Als Fastenbrechen wird das abendliche Mahl namens „Iftar“ bezeichnet, das die fastenden Muslime täglich einnehmen. Zum zehnjährigen Bestehen des Arbeitskreises Islamischer Gemeinden (AKIG) hatte die Stadt Mannheim zum Iftar eingeladen mer

Und so zeichnete auch Oberbürgermeister Peter Kurz bei seiner Rede im Zeughaus das Bild einer muslimischen Kultur, die sich nicht nur optisch von „wenig erbaulichen Hinterhof-Moscheen hin zu repräsentativen Gotteshäusern“ gewandelt habe, sondern auch kulturell, politisch und sozial „über die Region hinaus als Vorbild gesehen wird.“ Beispielhaft für diese positive Entwicklung nannte Kurz nicht nur die Gründung und Etablierung der muslimischen Kindertagesstätte „Lâlezâr“, sondern auch Schlüsselprojekte wie „Jumed“ („Junge Muslime engagiert für Demokratie“) sowie ein bundesweit einmaliges Sozialprojekt im türkischen Kilis an der Grenze zu Syrien, das Frauen und Kindern die Chance auf eine Existenz in Lohn und Arbeit ermögliche.

Gewiss habe man in Mannheim „die Krise als Chance“ begriffen, um sich mit Vorstößen wie der „Mannheimer Erklärung“ klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu positionieren – doch nicht zuletzt weil die Werte der Fastenzeit „Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Solidarität“ für Kurz als „universelle Werte“ zu verstehen sind, sei es sein Anliegen, den Populismus dieser Zeit mit jener „positiven Gegenwelt“ zu beantworten, die er jeden Tag erfahren könne. Auch an diesem Abend, an dem Mitglieder des Gemeinderats ebenso zahlreich in den Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen gekommen waren wie führende Vertreter sämtlicher Glaubensgemeinschaften, sollte sich das bewahrheiten.