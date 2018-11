Faszination Mumien

Dass Lebewesen nach dem Tod vergehen, ist ein natürlicher Prozess im Kreislauf der Natur. Mumien, die erhaltenen Körper von Menschen, stellen dabei jedoch eine Ausnahme dar. Von jeher üben sie daher eine große Faszination aus. Künstlern dienten sie nicht selten als Ausgangspunkt von Reflexionen und Verfremdungen, oder sie setzten sich mit dem Thema Tod auseinander. Auf Mumien in der Kunst geht Anna-Maria Bergerok morgen, 29. November, um 19 Uhr, im Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) in der Roonstraße 4-6 (Raum E01) ein.

Viele Beiträge veröffentlicht

Bergerok leitet als Direktorin die Abteilung Andine Archäologie am Instituto de Estudios Cientificos en Momias (Institut zur Erforschung von Mumien) in Madrid. In zahlreichen Publikationen und Vorträgen hat sie ihre Ergebnisse zur Mumienforschung bereits veröffentlicht. Zu dem öffentlichen Vortrag laden das KFG und dessen Altherrenverband ein. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018