Fasziniert von schönen Schriften

Gudrun Gratz-Fister wurde 1951 in Dillingen im Saarland geboren. Sie besuchte die höhere Handelsschule und erlernte den Beruf der Stenotypistin. Zunächst arbeitete sie als Sekretärin bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarbrücken, später in der Geschäftsleitung von Olivetti.

Bis zum Beginn des Rentenalters im August 2016 war sie in der Personalleitung der Mannheimer Lieblang Cosmos Reinigung Islinger tätig.

Gratz-Fister und ihr Mann kennen sich seit 1969 und haben 1976 geheiratet. Im selben Jahr zogen sie nach Mannheim, wo ihr Mann weiter studieren konnte.

Vor ein paar Jahren hat das Paar die Wohnung in der Kopernikusstraße gekauft, in die sie in den 70er Jahren eingezogen waren.

Neben der Kalligrafie hat Gudrun Gratz-Fister noch ein zweites Hobby – laufen. Bis vor ein paar Jahren ist sie noch fünfmal 50 Kilometer pro Jahr gelaufen. Sie hat an insgesamt zwölf Marathons teilgenommen. Heute müsse sie dafür vor allem im Winter manchmal ihren inneren Schweinehund überwinden.

Einen besonderen Wunsch hat sie: „Um die Welt reisen, um bei den Stars der Kalligrafie zu lernen.“ ost