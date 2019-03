Faustschlag gegen Zugbegleiter

Weil er einen Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, ist ein 19-Jähriger am Bahnhof Edingen/Friedrichsfeld festgenommen worden. Demnach hatte der Geschädigte seinen späteren Angreifer am Sonntag im Zug kontrolliert – und festgestellt, dass der keinen Fahrschein gekauft hatte, teilte die Bundespolizei gestern mit. Während der 22-jährige Geschädigte damit beschäftigt war, eine Fahrpreisnacherhebung auszustellen, schlug der Tatverdächtige unvermittelt zu. Der Zugbegleiter zog sich dadurch eine Platzwunde an der Lippe zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Um den Tathergang zu rekonstruieren, werden die Videoaufzeichnungen aus dem Zug ausgewertet. Den 19-jährigen Afghanen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beförderungserschleichung.

Von Ausländerbehörde gesucht

Bereits am Freitag hat die Polizei am Hauptbahnhof einen 35-Jährigen festgenommen, der von einer Bundesbehörde gesucht worden war. Gerufen wurden die Polizisten, weil der Mann ohne Fahrschein mit einer Regionalbahn von Worms nach Mannheim gefahren war und sich nicht ausweisen konnte, hieß es gestern. Deswegen wurde er mit auf die Dienststelle genommen, wo die Beamten die Fingerabdrücke überprüften. Dabei kam heraus, dass die Ausländerbehörde des Rhein-Hunsrück-Kreises (Rheinland-Pfalz) den Nigerianer zur Festnahme ausgeschrieben hatten. Grund dafür war eine Abschiebungsverfügung, die das Bundesamt für Migration gegen ihn erlassen hatte – ein anderes EU-Land sei für das Asylverfahren des 35-Jährigen zuständig. Der Mann wurde am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der den Transport in eine Abschiebehaftanstalt in Ingelheim veranlasste. pol/lok

