Faustschlag ins Gesicht

Ein Unbekannter hat einem 27-Jährigen an der Haltestelle Kunsthalle mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei gestern berichtete, hatte der 27-Jährige am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr in eine Straßenbahn der Linie 5 steigen wollen. Dabei stieß er mit einem Unbekannten zusammen. Dieser sprach den jungen Mann daraufhin an. Im Gespräch schlug der Begleiter des Unbekannten dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer entfernten sich von der Haltestelle. Der Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt: 1. Person: 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, blonde kurze Haare, vermutlich deutsch, dünne Statur. Er trug ein rotes T-Shirt und einen Verband am linken Ellbogen. 2. Person: 16 bis 18 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunkle kurze Haare, Dreitagebart, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung, bulliger Körperbau. Er trug dunkle Kleidung. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/1 74-33 10. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018