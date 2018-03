FDP fordert Westtangente

Anzeige

Mannheim.Lkw-Fahrer, die Plätze und Straßen in den Stadtteilen blockieren, beschäftigen weiter die Politik. So sehen die Mannheimer Liberalen vor allem die Notwendigkeit, die Innenstadt und den Jungbusch von Lärm, Feinstaub und Stickoxiden zu entlasten. Dazu müsse der Durchgangsverkehr weichen und die seit Jahrzehnten geforderte Westtangente endlich gebaut werden, erinnert Stadträtin Birgit Reinemund an Forderungen ihrer Partei aus 2017.

„In Sandhofen, auf dem Neuen Messplatz und in vielen weiteren Wohngebieten werden parkende LKWs immer mehr zur Belastung der Anwohner“, ergänzt FDP-Stadtrat Volker Beisel: „Es gibt einfach zu wenige Stellplätze an der Autobahn. In Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern gibt es jetzt Parkleitsysteme, um die vorhandenen Stellflächen auf Rasthöfen und Parkplätzen besser zu nutzen.“ Die FDP will daher nun wissen, welche Einsatzchance die Stadt für diese neue Technik für Mannheim und die Region sieht. „Jeder Lkw, der einen Parkplatz entlang der Autobahn findet, entlastet unsere Stadtteile“, argumentiert der liberale Stadtrat.

Thema seit 2016

Wie berichtet beschäftigen sich auch CDU und SPD mit dem Problem. Nach dem Willen der Christdemokraten sollten im Norden und Süden des Stadtgebiets besondere Ruheplätze für Lkw-Fahrer (ähnlich wie Autohöfe) eingerichtet und deutlich erkennbar ausgewiesen werden. Die SPD-Gemeinderatsfraktion schlägt vor, auf dem Neuen Messplatz ein Lkw-Parkverbot einzurichten. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte bereits 2016 in einem Antrag gefordert, „Maßnahmen zur Verhinderung des ausufernden Abstellens von Lkw auf dem Neuen Messplatz zu ergreifen“.