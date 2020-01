FDP-Fraktion im Mercure

Die FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag lädt an diesem Dienstag im Mannheimer Mercure Hotel (Am Friedensplatz 1) zum Bürgerempfang. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung steht auch Nicht-Mitgliedern offen. „Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit unseren Landtagsabgeordneten und Mitarbeitern über die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in Baden-Württemberg und in den Städten Mannheim und Heidelberg“, heißt es in der Einladung. Darin wird um Anmeldung per Mail an post@fdp.landtag-bw.de gebeten.

Mit zwölf Abgeordneten ist die FDP (hinter SPD und AfD) die drittgrößte Oppositionsfraktion im Landtag. Ihr Vorsitzender ist Hans-Ulrich Rülke, seine Stellvertreter sind Jochen Haußmann und Nico Weinmann. Parlamentarischer Geschäftsführer ist Timm Kern. sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.01.2020