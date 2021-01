FDP lädt heute zur Online-Diskussion rund um Innenstadt-Entwicklung

Mannheim.Die zukünftige Entwicklung der Mannheimer Innenstadt ist das Thema einer online-Veranstaltung der Fraktion von FDP und Mittelstand für Mannheim (MfM) am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr. Unter dem Titel „FDP/MfM-Fraktion im digitalen Dialog“ wollen die vier Stadträte über die Zukunft von Einzelhandel, Mobilität und Wohnen sprechen. Auch die kulturelle Entwicklung der City steht auf dem Programm.

Eingeladen sind Referenten aus der Stadtverwaltung sowie Vertreter des Einzelhandels zur Diskussion mit Bürgern in der Videokonferenz. Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund leitet ins Thema ein, moderiert wird die Diskussion von Fraktionsgeschäftsführer David Hergesell. Den Einladungslink zur Veranstaltung gibt’s nach Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/2 93 94 05 oder per E-Mail an Nicole.Wilson@Mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021