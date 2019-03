FDP pocht auf Information

Umfassende Information über Planungsstand und Finanzplan für die Bundesgartenschau und den Grünzug Nordost fordern die beiden FDP-Vertreter im Gemeinderat, Birgit Reinemund und Volker Beisel. Für die nächste Sitzung des Gremiums am 9. April haben sie deshalb nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag gestellt. Darin wollen sie unter anderem wissen, welche Planungen es zum Beispiel für Verkehrsführung und Parkplatzangebot gebe und ob die Kosten „soweit absehbar“ im aufgeführten Rahmen blieben. In einer Anfrage an die Verwaltung wollen die Liberalen zudem den Sachstand beim Kauf des Spinelli-Geländes erfahren, auf dem die Bundesgartenschau im Jahr 2023 unter anderem ausgerichtet wird. „Wann und zu welchen Konditionen“ werde die Stadt das Gelände vom Bund erwerben, wollen die Liberalen wissen.

„Mehr Transparenz nötig“

Wie bei der Konversionsfläche Turley habe der Gemeinderat auch bei der Umwandlung von Spinelli und bei der Umsetzung der Buga mehrheitlich zugestimmt, die Aufgaben in städtische Tochtergesellschaften auszulagern. „Der Gemeinderat hat damit keinen direkten Einfluss mehr auf die Kosten und Planungen“, heißt es in der FDP-Mitteilung von gestern. Es sei deshalb „mehr Transparenz“ nötig. imo

