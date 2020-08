FDP setzt auf Konrad Stockmeier

Die Mannheimer Liberalen haben ihn zum Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst gekürt und ihn auch zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt: Der 43-jährige Volkswirt Konrad Stockmeier übernimmt bei der Mannheimer FDP gleich zwei wichtige Funktionen.

Die Wahlkreiskonferenz schickte Stockmeier mit knapp 90 Prozent der Stimmen in den Bundestagswahlkampf, wie es in einer Mitteilung der Liberalen heißt. Der Lindenhöfer hatte demnach seine Bewerbungsrede unter das klassische FDP-Motto „Freiheit und Verantwortung“ gestellt. „In der COVID-19-Pandemie erleben wir in Mannheim ganz unmittelbar, wie zahllose Menschen ihre Freiheit in Verantwortung für Familie und Freunde, für Nachbarn und Kollegen und für sich selbst wahrnehmen. Das macht Hoffnung“, wird Stockmeier in der Mitteilung zitiert. „Und gleichzeitig wird durch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Corona auch klar: Für einen Weg aus der Krise braucht es keine Politik der ‚Grenzen des Wachstums‘. Stattdessen brauchen wir ein sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiges ‚Wachstum der Grenzen‘ und mehr Freiräume.“ Um Beschäftigung und Ausbildung zu sichern, müsse die Politik jetzt konsequent auf Bürokratieabbau, Digitalisierung und internationale Zusammenarbeit setzen.

Die Verantwortlichen in Bund und Land hätten mit großen Hilfspaketen reagiert, das Kurzarbeitergeld sei ein wichtiges Instrument und funktioniere, betont Stockmeier. „Aber viele andere Maßnahmen sind zu kompliziert und gehen in die falsche Richtung.“ So bringe etwa die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung für Einzelhändler einen riesigen Verwaltungsaufwand mit sich.

Kußmann tritt nicht mehr an

Stockmeier war 1999 zum Hauptstudium der Volkswirtschaftslehre nach Mannheim gekommen. Er ist seit vielen Jahren in der Marktforschung für Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Chemie und der Fahrzeugtechnik tätig. „Mannheim ist lebendig, vielfältig und liberal. Ich mag die Mentalität der Menschen, ihre Offenheit im Umgang miteinander“, so Stockmeier. Als Hobbys nennt der Lindenhöfer Klavierspielen, Theaterbesuche und Wandern.

Bei der separat abgehaltenen Jahreshauptversammlung wurde Stockmeier außerdem zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Er löst Florian Kußmann ab, der nicht mehr angetreten war. Seine Stellvertreterin ist Nicole Roeseler, die auf Christoph Wittmann folgt – er kandidierte ebenfalls nicht mehr. Neuer Schatzmeister ist Johannes Hergesell. Als Beisitzer komplettieren Timo Breuninger, Michael Fürst, David Hergesell, Birgit Sandner-Schmitt, Johannes Schmidt und Julia Schilling den neuen Kreisvorstand der Mannheimer FDP. red/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020