FDP und ML wollen neue Abstimmung

Die neue FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat will die veränderten Pläne der Bundesgartenschaugesellschaft zum Radschnellweg durch die Feudenheimer Au nicht hinnehmen. Die Änderungen (wir berichteten) „weichen stark von den bestehenden Beschlüssen des Gemeinderats ab“, so die Liberalen. Deswegen sei für die neu geplante Unterführung auch ein erneuter Beschluss des Gemeinderats „zwingend“, so Stadtrat Volker Beisel.

Einen entsprechenden Antrag habe man bereits gestellt. Gleiches hatte Fraktionsgeschäftsführer Roland Weiß von den Freien Wählern in der vergangenen Woche gefordert. Die Mannheimer Liste/Freie Wähler sehen in der Weiterführung des während der Buga 2023 nach ihren Angaben gesperrten Wegs in Richtung Weinheim eine „Fehlplanung“. Um die Trasse des Radwegs und wie viele Kleingärten dafür wegfallen sollen, hatte es jahrelang Gezerre gegeben, das letztlich mit einem Quasibaustopp für die bereits begonnene Verlegung der Gärten ins Landschaftsschutzgebiet endete.

Der Feudenheimer Bezirksbeirat brachte eine Streckenvariante ins Spiel, die weit weniger Schreber-Parzellen beansprucht, dafür allerdings den Bau einer Unterführung am Aubuckel erfordert. Nach anfänglicher Ablehnung favorisiert die mit Planung und Bau des Radwegs beauftragte Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft nun diese sogenannte „Bezirksbeiratsvariante“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020