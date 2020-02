Fehlende Eissporthalle gleich mitgebaut

Das war ein Gewusel um die neu entstandene Stadt. Die Kinder wollten ganz begeistert den Eltern oder Großeltern zeigen, was sie gebaut hatten. Rund 40 junge Konstrukteure zwischen acht und zwölf Jahren hatten drei Tage lang mit Lego-Bausteinen eine ganz neue Stadt gebaut nach ihren eigenen Fantasien.

Linus und Tobias legten gerade ihren Kopf auf eine freie Stelle auf dem Tisch, der ansonsten in allen möglichen Farben strahlte. „Wir machen gerade Mittagspause“, lachten die beiden. „Das machen alle Arbeiter auf einer Baustelle. Da wird doch auch gevespert.“ Aber als sie erklären sollten, was sie errichtet hatten, glänzten die Augen ganz groß: „Ich habe an dem Bergwerk und dem großen Turm mitgearbeitet“, sagte Linus. Tobias deutete auf einen großen Hubschrauber. „Den habe ich ohne Anleitung frei aus dem Kopf gemacht“, erzählte der Zehnjährige.

Grün umrankte Gebäude

Organisator Roland Brethauer berichtete: „Die Kinder bauen nach eigenen Ideen, so wie jeder will und kann.“ Das mache den Spaß aus und fördere die Kreativität, befand Brethauer.

Sophia, Nina und Julia setzten eine ganz besondere Idee in die Tat um. Sie bauten die „Eissporthalle Neckarau“. Von weitem waren die Buchstaben „EHN“ zu lesen. „So etwas fehlt noch in unserem Stadtteil“, fanden die drei Mädchen. Sogar an eine Maschine hatten sie gedacht, um das Eis wieder glatt zu streichen. Die kannten sie von Eishockeyspielen der Adler, bei denen sie schon zugeschaut hatten. Auch ein rotes Haus hatten sie daneben gestellt, an dem sich grüne Pflanzen emporrankten: „So sieht es doch viel schöner aus als die vielen einfachen Häuser“, stellte die elfjährige Sophia fest.

„Ich bin total begeistert, was die Kinder da gestaltet haben. Das ist schon fast unglaublich gut geworden“, freute sich Mutter Olivera Dibowski. Ihre Kinder Samuel (8) und Tijan(10) hatten sich als Eisenbahningenieure bewiesen. Sie hatten die Strecke und einen schwarzen Lokschuppen mitgestaltet. „Es ist wirklich schön, was die Kinder hier Tolles geleistet haben“, staunte Organisatorin Ulla Schneider.

Sogar an ein Gefängnis hatten die Kinder gedacht. Und weil darin ein Gefangener vergessen worden war, schaute aus der Zelle eben ein Skelett. Marcel Ruck hatte in den drei Tagen eine Lokomotive und einen Hubschrauber gebastelt. „Damit kann ich genau beobachten, was in der Stadt geschieht“, meinte der Neunjährige. „Ich fand dieses Angebot richtig toll. Ich finde es einfach klasse, dass die Kinder sich für so etwas so begeistern“, unterstützt die Mutter das Projekt.

Julius Costanza machte gerade eine Pause, in der er genüsslich Schokolade verspeiste. Er stellte fest: „Das hat so richtig Spaß gemacht, mit den anderen Kindern zusammen zu spielen.“

Johannes Best, der Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde, die die Bautage veranstaltet hatte, freute sich ebenfalls: „Es war einfach nur schön zu sehen, wie kreativ die Jungen und Mädchen waren. Das fördert auch die soziale Kompetenz der Kinder .“ Zu guter Letzt durften alle zusammen – trotz widrigen Wetters – Luftballons in den Abendhimmel steigen lassen.

