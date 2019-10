„Fehlverhalten ausgeschlossen“

Mannheim.Am frühen Freitagnachmittag setzen sich die Gondeln wieder in Bewegung, Musik schallt aus den Lautsprechern und die vielen Lichter beginnen bunt zu blinken. Eineinhalb Tage blieb der „Euro Coaster“ am Boden, nachdem die Achterbahn auf der Oktobermess am Mittwochabend wegen eines Defekts abrupt zum Stillstand kam (wir berichteten). Drei Personen erlitten dabei laut Polizeiangaben leichte

...