Feier auf Franklin in der Osternacht

Zeit für Gespräche

Schon morgen am Gründonnerstag bieten die evangelische und katholische Kirche in Franklin mit einem österlichen „Feier-Abend“ eine Stunde Zeit für Begegnung, Entspannung, Gespräch und Besinnung um 18 Uhr an. Dieses offene Angebot wird nach Ostern immer mittwochs um 18.30 Uhr fortgesetzt.

Franklin bezeichnet die frühere amerikanische Militärsiedlung Benjamin-Franklin-Village im Osten Mannheims. Seit dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte 2012 entsteht hier ein neuer Stadtteil. Das Projekt „Kirche in Franklin“ ist von Anfang an ökumenisch ausgerichtet. Seit Anfang letzten Jahres steht ein Bauwagen als mobiler Kirchort zur Verfügung. In den Wintermonaten hat die Kirche in Franklin in einen kleinen Raum, in dem auch die Gottesdienste stattfinden, Quartier bezogen. schu/dv

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018