Feier zur Wintersonnwende

Die Freireligiöse Gemeinde Mannheim feiert an diesem Samstag um 17 Uhr die Wintersonnwende. Landesprediger Thomas Lasi hält die Feier in den Lauerschen Gärten (M 6) ab. „Wir haben lange überlegt, ob wir darauf verzichten, aber es ist für freireligiöse Menschen ein wichtiger Moment im Jahreslauf“, erklärt die Vorsitzende Ute Kränzlein auf Anfrage. Man werde strikt auf Abstände achten, Masken tragen, Plätze zuteilen und Personendaten erfassen. Auf Gesang werde verzichtet, die Feier in einem sehr engen zeitlichen Rahmen stattfinden. „Insofern hoffen wir, alle notwendigen Vorsorge getroffen zu haben“, so Kränzlein. Laut Corona-Verordnung sind maximal 500 Personen bei religiösen Veranstaltungen im Freien erlaubt. lia

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020