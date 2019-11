Feierliche Auszeichnung für selbstlose Helfer

Mannheim.Für ihr selbstloses und partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr sind am Donnerstagabend während einer Feierstunde im Bezirksratssaal des Polizeipräsidiums in Mannheim die „Kavaliere der Straße“ vom „Mannheimer Morgen“ ausgezeichnet worden.

Seit 60 Jahren ist der„MM“ an der bundesweiten Aktion von Tageszeitungen beteiligt. Die Preisträger erhielten neben einer Urkunde eine Plakette und den neuen Freizeitführer „Rauf aufs Rad“, der von dieser Zeitung herausgegeben wird. „Es ist ein ganz besonderer Abend hier in der besten Stube des Polizeipräsidiums“, sagte der Gastgeber, Polizeipräsident Andreas Stenger. „Kavalier“ komme von Ritter und sei sehr vornehm – und vom Aussterben bedroht. „Umso mehr hat mir die Auswahl der Fälle Spaß gemacht“, so Stenger.

In unserer Fotostrecke stellen wir die einzelnen Geschichten der Helfer vor. Zwei "Kavaliere der Straße" konnten nicht zur Ehrung am Donnerstag kommen - ihre Geschichten wollen wir aber auch nicht verschweigen: