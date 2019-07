Feiernde trotzen sogar dem Regen

2 Fotos ansehen Der Chor der Pestalozzischule tritt in der Schwetzingerstadt auf. © Osthues

Es war ein Wochenende der Stadtteilfeste. Gleich in mehreren Vororten und Quartieren Mannheims wurde gefeiert, dem Regen zum Trotz. Und sobald die Wolken verschwanden, die Sonne erschien, da strömten die Besucher ohnehin wieder auf die Bänke. So war es jedenfalls bei den Stadtteilfesten auf der Rheinau, in der Schwetzingerstadt/Oststadt und in Neuhermsheim.

Tief im Süden Mannheims wurde gleich drei Tage gefeiert. Und zwar eine Art „Abbruch-Party“, wie Erster Bürgermeister Christian Specht bei der Eröffnung scherzte. Denn im Frühjahr wird der Marktplatz an der Relaisstraße umgebaut – für Specht ein Zeichen, dass „die Stadt zur Rheinau steht“, folgt danach doch auch der Umbau des Karlsplatzes. Der Zustand des Alten Relaishauses bleibe aber ein „Wermutstropfen“.

Specht verabschiedete auch Arthur Vogt; im Herbst gibt dieser den Vorsitz des Gemeinnützigen Vereins ab, der das Stadtteilfest seit 1990 veranstaltet. Beim Fest selbst war bereits ein neues Team am Start.

Umzug als Höhepunkt

Mit Erfolg: Rund 40 Stände von Vereinen und Gewerbetreibenden sorgten drei Tage lang für Speisen und Getränke, Mitmach-Aktionen und Infos. Das Bühnenprogramm bestritten vor allem Akteure aus dem Stadtteil. Höhepunkt des Festes war am Sonntagmittag der Festumzug. Rund 25 Motivwagen und Fußgruppen zogen bei Sonnenschein durch den Ortskern und die Relaisstraße.

Beim 40. Stadtteilfest in der Schwetzingerstadt/Oststadt zog der Flohmarkt schon vor der Eröffnung am Samstagmittag Schnäppchenjäger an. Das Bühnenprogramm mit jungen Talenten aus dem Stadtteil, Angebote für Kinder und leckere Speisen lockten die Gäste an.

Die Tanzparty von Creadom war gerade im Gange, da kam der kalte Guss von oben: „Bis 17 Uhr ging alles gut – aber da kann man nichts machen“, meinte Thomas Saueressig. Der Organisator nahm’s locker, obwohl die Band SmoKingZ als Top-Act zum Jubiläum am Samstagabend mit ihrem teuren Equipment nicht auftreten konnte. Doch als am Sonntagmorgen bei Nieselregen der ökumenische Gottesdienst auf offener Bühne gefeiert wurde, war der Biergarten wieder gefüllt.

Vom Wetter ließen sich auch die Neuhermsheimer ihr Stadtteilfest nicht vermiesen. Sie rückten unter den Dehof-Arkaden einfach noch enger zusammen. Das freute die Organisatoren, Volker Schwab, Heike Becker und Heiko Striehl.

Ein buntes Angebot erwartete die Besucher: Die jüngeren Gäste hatten Spaß beim Tischkicken, bunten Luftballonmodellagen, Schminken, Basteln oder Dosenwerfen. Die Älteren widmeten sich vorwiegend Kaffee und Kuchen sowie deftigen Leckereien, während sie das quirlige Bühnenprogramm genossen.

