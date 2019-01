Fenstermonteur schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am frühen Montagnachmittag in der Neckarstadt ist ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann montierte gemeinsam mit weiteren Arbeitern ein Fenster im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Mainstraße. Mehrere Fenster wurden dazu auf einer Tragevorrichtung, einem Fensterbock, von einem Kran nach oben gehoben. Dabei verhakte sich der Fensterbock und kippte. Bei dem Versuch, die Fenster zu lösen, fiel dem 26-Jährigen eines entgegen. Der Mann wurde zwischen Balkonboden und Fenster eingeklemmt und erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen, so die Polizei. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019