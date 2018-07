Ferien mit der Diakonie

Anzeige

Alle Angebote beinhalten eine Fahrt im modernen Fernreisebus, Unterkunft mit Vollpension, Versicherung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie eine altersangemessene Betreuung durch ein geschultes Team. Wie das Diakonische Werk weiter mitteilt, können Kinder aus Mannheim, die aufgrund der wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse keine Möglichkeit haben, in den Sommerferien zu verreisen, dank eines Zuschusses der Stadt zu ermäßigten Preisen oder sogar kostenlos mitfahren.

Anmeldung und nähere Informationen bei Diakonisches Werk, Svenja Bouillon , M1, 1a in 68161 Mannheim, Telefon 0621 28000-334 oder per E-Mail an bouillon@diakonie-mannheim.de red

Info: Infos: diakonie-mannheim.de/flyer-und-broschueren.html

