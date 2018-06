Feriencamp bereitet aufs Drehen vor

Anzeige

Girls go Movie: Diesen Titel trägt ein Kurzfilmfestival, das in diesem Jahr zum 14. Mal über die Bühne geht – am 17. und 18. November im Cinemaxx. Die Vorbereitungen dafür haben begonnen, wie das städtische Jugendamt gestern mitteilte. Junge Filmemacherinnen können bis 14. September ihre Beiträge zum Wettbewerb einreichen. Mitmachen dürfen Mädchen und junge Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren aus Mannheim, der Metropolregion Rhein-Neckar, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

„Die Filme sollten nicht länger als zehn Minuten und nicht älter als zwei Jahre sein. Egal ob Spielfilm, Clip, Dokumentation oder Experimentalfilm – Genre und Thema sind frei. Was zählt, ist der Blick der Teilnehmerinnen auf die Welt“, so das Jugendamt. Es werden Preisgelder von insgesamt 3050 Euro vergeben. Zudem verleiht der offene Kanal OK-TV Ludwigshafen gemeinsam mit Metropolregion.TV einen Sonderpreis. Ebenfalls einen Sonderpreis stiftet einmalig der Zonta-Club Mannheim – anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht. Voraussetzung sind Filme, die sich dieser Thematik nähern.

Girls go Movie bietet im Rahmen seines Filmcoaching-Programms wieder zwei Feriencamps zur Filmproduktion an – für Mädchen von zwölf bis 17 Jahren, die gemeinsam einen Kurzfilm drehen. Vorerfahrungen seien nicht nötig, zwölf Mädchen können maximal teilnehmen. Das erste Feriencamp findet vom 30. Juli bis 3. August, das zweite vom 3. bis 7. September statt, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46. Teilnahmegebühr: 35 Euro.