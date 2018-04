Ferienpaten begehen Jubiläum

Anzeige

Nicht alle Familien können es sich leisten, ihrem Nachwuchs einen Urlaub oder die Teilnahme an den Freizeiten zu ermöglichen. An diesem Punkt kommen die Ferienpaten zum Zug: Das Projekt des Stadtjugendrings (SJR) Mannheim sammelt Spenden, mit denen Kindern aus bedürftigen Familien eine geeignete Freizeit bezahlt wird. In diesem Jahr besteht das Konzept seit zehn Jahren. Bei einer Pressekonferenz im Jugendzentrum Forum haben Angehörige des Stadtjugendrings sowie Mäzen sich an die Anfänge zurückerinnert und gleichzeitig in die Zukunft geblickt.

Begonnen habe alles am Weltkindertag 2007, erzählt Manfred Shita, Jugendbildungsreferent des Stadtjugendrings. Um sich daran zu beteiligen, habe man die „Ferienpaten“ 2008 als Versuchsballon gestartet. Dabei vermittelten die Zuständigen Kinder an die Vereine und Verbände, welche die Ferienfreizeiten anbieten. Dabei halten die Veranstalter jeweils Plätze für den Stadtjugendring frei, wie der betreuender Projektverwalter Jürgen Ehman erklärt.

Von Vereinen und Verbänden unterstützt Der Stadtjugendring Mannheim (SJR) gründete die Ferienpaten im Jahr 2008, als Versuchsballon im Rahmen des Weltkindertags 2007. Insgesamt wurden 860 Kindern Ferienfreizeiten finanziert; es flossen Gelder von mehr als 185 000 Euro. Neben Spenden von Firmen und Privatpersonen bekommt der SJR Zuschüsse vom Landesjugendplan sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Zu den teilnehmenden Vereinen und Verbänden gehören unter anderem auch EKJM, Die Falken, Naturfreunde, Pfadfinder. Berechtigt sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren aus bedürftigen Familien. Informationen zu Anmeldungen gibt es unter der Telefonnummer 0621/338 56 21, per Mail an ferienpate@sjr-mannheim.de sowie im Internet unter www.sjr-mannheim.de. cap

Ein Projekt, das sich bewährt hat. Inzwischen habe der Verein in den vergangenen zehn Jahren 860 Kinder vermittelt, berichtet Jan Sichau, Vorsitzender des SJR. Mehr als 185 000 Euro konnten die Ferienpaten investieren. Das Geld stammt zu einem Drittel von Privatspendern, zwei Drittel kommt von Firmen. Zu ihnen gehören unter anderem der Verein „Adler helfen Menschen“ aber auch die städtische Wohnungsgesellschaft GBG, die in den vergangenen zehn Jahren 50 000 Euro für die Ferienpaten spendete - und das Projekt weiterhin unterstützen wird. Außerdem fließt staatliche Unterstützung.