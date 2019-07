Ferienprogramm auf Französisch

Das Institut Français Mannheim (IF) bietet in der letzten Ferienwoche von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, für Schüler der siebten bis zwölften Klasse ein Französisch-Ferienprogramm an. In Intensivkursen können sie mit Hilfe mutersprachlicher Dozenten ihre Französischkenntnisse verbessern. Im Vordergrund stehen die Vertiefung und Wiederholung des Schulstoffes. Durch die kleine Gruppengröße kann auf jeden Schüler eingegangen und das aktive Sprechen intensiv gefördert werden.

Der Ferienkurs kostet 130 Euro und findet für Schüler der siebten bis neunten Klasse jeweils von neun bis zwölf Uhr statt. Schüler der Klasse zehn bis zwölf werden von jeweils 13 bis 16 Uhr unterrichtet.

Die Anmeldung erfolgt auf der Internetseite sprachkurse@if-mannheim.eu oder telefonisch unter 0621/293 28 46. eaw

Info: Internet: https://mannheim.institutfrancais.de/

