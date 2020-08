Ferienprogramm: Noch Plätze frei

Beim Ferienprogramm der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt sind noch Plätze frei: Schnitzen in der Grünholzwerkstatt, mit Inlinern durch die Sommerferien düsen, mit dem Kanu über den Altrhein paddeln oder in Workshops mit Rap, DJing, Graffiti und Streetdance die vier Elemente des Hip-Hops kennenlernen – das alles und viel mehr ist noch kurzfristig möglich. Im Ferienprogramm „Dein SomMA in der Stadt“ gibt es einzelne Tagesangebote und -ausflüge, aber auch Mehrtagesangebote. Die Angebote richten sich an verschiedene Altersgruppen ab sechs Jahren bis hin zu Teenagern und jungen Erwachsenen.

Insbesondere die städtischen Jugendhäuser und Jugendtreffs sind Standorte und Ausgangspunkte der Sommerferienangebote. Alle Informationen zu den Angeboten sind im Internet unter www.ferienplattform-mannheim.de zu finden. Montags bis freitags steht das Team der Jugendförderung zudem von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0621/293-39 23 für Fragen zur Verfügung. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020