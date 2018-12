Fernsehmoderator Zeigler überzeugt nur teilweise

Sebastian Koch

Zusammen leiden. Bangen. Hoffen. Und ja, manchmal könne man sich sogar auch gemeinsam freuen. Für Arnd Zeigler ist es das, was die „wunderbare Welt des Fußballs“ charakterisiert. Und am Ende seines über zweieinhalbstündigen Auftritts am Donnerstagabend in der Alten Feuerwache wird der Kabarettist dann sogar fast noch einmal sportpolitisch konkret. Bezieht, leider zu kurz und oberflächlich, Position gegen die ausuferendere Vermarktung der „schönsten Nebensache der Welt“. Dass sich diese Position von der des Mainstreams nicht allzu sehr unterscheidet, überrascht nicht, zählt sich der 53 Jahre alte Bremer doch selbst zur aktiven Fanszene.

Seine im WDR nach Bundesligaspieltagen ausgestrahlte Fernsehsendung „Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs“ genießt in Fankreisen Kultstatus, Zeigler pflegt dieses Image mit flotten Sprüchen und spitzer Zunge — auch in Mannheim, „wo man doch eigentlich gar nicht wissen kann, wie wunderbar der Fußball ist“.

Vorhersehbare Gags

Das Schöne am Fußball sei aber auch, dass „man das alles gar nicht so genau verstehen will“. Das an seine Sendung angelegte Bühnenprogramm bestätigt Zeiglers These. Fans, die sich Hintergründe zur Szene erhoffen oder auf klare Meinungen zu Problemen innerhalb dieser bauen, werden enttäuscht. Obwohl der Programmtitel verspricht, dahin zu gehen, „wo es wehtut“, meidet Zeigler klare Bekenntnisse gegen Rechtsextremismus, Homophobie oder Fanausschreitungen. Nein, eine kritische Abrechnung mit dem Milliardengeschäft Fußball ist das Programm bis auf ganz wenige Ausnahmen keineswegs.

Dagegen wird viel gelacht. Über ein Foto, das Stefan Effenberg offensiv knutschend auf dem Oktoberfest zeigt. Über Erich Ribbeck, den „bislang einzigen deutschen Nationaltrainer“ (1998 bis 2000), der wegen seiner intellektuellen Ausdrucksweise auf deutschen Pressekonferenzen „einen Simultandolmetscher benötigt hätte“ – und natürlich dürfen auch Lothar Matthäus und Mesut Özil nicht fehlen, wenn es darum geht, sich über Fußballspieler lustig zu machen. Das mag etwas mehr als eine Stunde lang auch ganz gut funktionieren.

Nach der Pause erlahmt das Programm jedoch zusehends. Vorhersehbare Gags über die Größe des ehemaligen Nationalspielers Philipp Lahm und die vielen knapp verpassten Meisterschaften von Schalke 04 ziehen sich in die Länge. Gezeigte Videos über Missgeschicke mancher Spieler, die Fans der Sendung bereits kennen, verstärken diesen Eindruck noch.

„Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – Dahin, wo es wehtut“ liefert trotzdem viel zu lachen auf Kosten anderer. Wem das gefällt, dem sei das Programm ans Herz gelegt. Fans, die aber hoffen, dass sich Zeigler aus der Komfortzone wagt und tatsächlich dahin geht, wo es wehtut, gehen leer aus. Doch schließlich mache das den Fußball ja auch aus. Man möchte ihn eben manchmal gar nicht zu gut verstehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018