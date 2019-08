Fernwärme fällt aus am Wochenende

Von Freitag, 30. August, 18 Uhr, bis Montag, 2. September 2019, voraussichtlich 5 Uhr, steht in den Stadtteilen Käfertal, Vogelstang, in Teilen der Neckarstadt-Ost, Waldhof und Feudenheim keine Fernwärme zur Verfügung, sobald die hauseigenen Warmwasserspeicher leer sind. Darauf weist die MVV hin. Der Energieversorger müsse im Zuge der Anbindung des Heizkraftwerks auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz an den beiden kommenden Wochenenden die erforderlichen Arbeiten an der Fernwärmetransportleitung Nord erledigen, so eine Pressemitteilung des Unternehmens.

Anwohner bereits informiert

Im übrigen Netzgebiet könne es am Freitag, 30. August, zwischen 18 und 20 Uhr zu geringfügigen Beeinträchtigungen kommen. Am darauffolgenden Wochenende sind allenfalls am Freitagabend, 6. September 2019, zwischen 18 und 20 Uhr, geringe Temperaturschwankungen möglich. Die MVV nutze für die notwendigen Arbeiten bewusst die Sommermonate, da außerhalb der Heizperiode der Warmwasserverbrauch der Fernwärmekunden entsprechend geringer sei. Nach eigenen Angaben hat das Energieunternehmen betroffene Anwohner, Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen mit einem entsprechenden Anschreiben bereits direkt informiert. scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.08.2019