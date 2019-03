Ferrat führt komplette Liste an

Einzel-Stadtrat Julien Ferrat tritt bei der Kommunalwahl am 26. Mai erneut an. Die von ihm im vergangenen Jahr gegründete Mannheimer Volkspartei (MVP) hat nach seinen Angaben eine Liste mit 48 Kandidaten eingereicht. Das ist die maximal mögliche Zahl. Ferrat steht auf Platz 1. 326 Unterstützungsunterschriften seien frist- und formgerecht beim Wahlbüro der Stadt eingereicht worden, so der Spitzenkandidat. Über die Zulassungen zur Wahl soll am Montag entschieden werden. In den Gemeinderat war Ferrat vor fünf Jahren auf der Liste der Linken gelangt, die er jedoch im Streit verließ. Zwischenzeitlich gehörte er der Familienpartei an. sma

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019